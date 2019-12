Hoàn tất cáo trạng vụ học sinh lớp 1 Trường Gateway tử vong

Theo đó, các bị can Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, nhân viên giám sát trên xe đưa đón học sinh Trường Gateway của Công ty Ngân Hà); Doãn Quý Phiến (53 tuổi, lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường tiểu học Gateway) cùng bị truy tố về tội vô ý làm chết người , theo quy định tại điều 128, khoản 1, bộ luật Hình sự năm 2015; và bị can Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường Gateway) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại điều 360, khoản 1, bộ luật Hình sự năm 2015.

Viện KSND Q.Cầu Giấy kết luận, ngày 6.8, tại Trường tiểu học Gateway, Nguyễn Bích Quy do cẩu thả trong việc kiểm tra, quản lý học sinh đến lớp; Doãn Quý Phiến do không kiểm tra khoang hành khách xe dẫn đến việc cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi) bị bỏ quên trong thời gian từ 7 giờ 23 phút đến 16 giờ 15 phút trên ô tô.

Nguyễn Thị Thủy không thực hiện trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, khi điểm danh biết cháu Long vắng mặt không có lý do nhưng không liên lạc với gia đình học sinh. Hành vi của các bị can này dẫn đến hậu quả cháu Long bị bỏ quên trên ô tô và đã tử vong vì suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt