Hoãn xử phúc thẩm vợ chồng ông Trần Vũ Hải

Sáng 9.1, TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định hoãn phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án trốn thuế liên quan đến ông Trần Vũ Hải (58 tuổi, luật sư, trú tại Hà Nội) và vợ là bà Ngô Tuyết Phương. Thời gian mở lại phiên toà vào 8 giờ ngày 16.1.

Theo quyết định hoãn phiên tòa, tại phiên tòa này, bị cáo Trần Vũ Hải và hầu hết các luật sư đăng ký bào chữa cho vợ chồng ông Trần Vũ Hải vắng mặt không có lý do.

Bị cáo Ngô Tuyết Phương có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do đang khám chữa bệnh. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy tài liệu, chứng cứ do bà Phương cung cấp kèm theo đơn xin hoãn phiên tòa là bản photo, không có dấu và do phòng khám tư nhân phát hành. Do đó, HĐXX xác định bà Phương vắng mặt không có lý do.

Có 7 luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa nhưng HĐXX xét thấy lý do hoãn phiên toàn không có căn cứ chấp nhận nên xác định các luật sư này vắng mặt không có lý do.

Trong khi đó, nhiều người làm chứng cũng vắng mặt không có lý do; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Văn phòng công chứng) có đơn xin xét xử vắng mặt.