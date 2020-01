Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông giữa cánh đồng hoang ở Hội An

Sáng 6.1, Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một người đàn ông giữa cánh đồng hoang trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày (6.1), người dân đi đường phát hiện một người nằm úp mặt dưới cánh đồng ruộng bỏ hoang, đoạn qua thôn Thanh Nhì (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An).

Nghi ngờ có điều bất thường, người dân tiến đến kiểm tra thì phát hiện người này tử vong, cạnh đó là xe máy, được cho là của nạn nhân. Nơi phát hiện thi thể nam giới cách đường khoảng 3 m. Ngay sau đó, người dân đã điện thoại trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo Công an TP.Hội An cùng lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ sự việc. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Lưu Văn Thọ (59 tuổi, ở P.Sơn Phong, TP.Hội An).

Theo một lãnh đạo Công an TP.Hội An, nguyên nhân ban đầu khiến người đàn ông tử vong được xác định là do nạn nhân tự gây tai nạn. Hiện thi thể nạn nhân cũng đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà tổ chức an táng.