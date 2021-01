Học sinh lớp 7 tự sinh con trong phòng tắm: Công an Châu Đức đang điều tra

Trước đó, Công an xã Đá Bạc (H.Châu Đức) đã có báo cáo gửi Công an H.Châu Đức về thông tin em N.N.A.T (học sinh lớp 7) ở nhà cùng với mẹ ruột và ông bà ngoại tại thôn Phước An, xã Đá Bạc thì chuyển dạ sinh con. T. một mình vào phòng tắm của gia đình và sinh một bé gái, lấy cây kéo tự cắt dây rốn.

Lúc này, nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trong nhà, mẹ của T. ra ngoài phòng ngủ thì phát hiện T. đang ôm con. Ngay sau đó, người nhà của T. chở T. và con của mình đến thẳng Trung tâm y tế H.Châu Đức. Sau nhiều ngày nằm điều trị hậu sản, mẹ con T. đã xuất viện về nhà.

Theo lãnh đạo Công an H.Châu Đức, mặc dù đến nay gia đình nạn nhân chưa tố cáo người đã xâm hại bé T. dẫn đến có con, nhưng Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức đã điều tra, xử lý vụ án giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

"Tuy nhiên hiện nay bé T. mới sinh con, sức khỏe còn yếu, nên chúng tôi chưa làm việc, lấy lời khai được", lãnh đạo Công an H.Châu Đức cho biết.