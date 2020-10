Hội An, Đại Lộc nước lũ rút chậm

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại, lũ trên sông Thu Bồn, Vu Gia đang xuống chậm, riêng tại hạ lưu sông Thu Bồn, các vùng ngập lụt của Đại Lộc, Hội An nước rút dần sau khi đạt đỉnh ở mức 2,1m.

Nước bắt đầu rút chậm sau khi đạt đỉnh 2,1m ẢNH: AN DY

Tại Hội An (Quảng Nam) lúc 10 giờ cùng ngày là 1,95m, dưới mức báo động 3 là 0,05m sau đó đã rút dần nhưng vẫn rất chậm. Những vị trí mép nước từ sông Hội An vào khu vực khu phố cổ đều có các lực lựơng chốt chặn, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Tất cả các đường ra mé sông đều được chốt chặn cảnh báo nguy hiểm ẢNH: AN DY

Bà Trần Thị Kến, người dân An Hội (TP.Hội An) chuyên làm nghề chèo thuyền đưa khách di chuyển trong những khu vực trũng thấp cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử nước lũ Hội An lên cao rồi rút đến 4 lần trong 1 tháng. “Cả 4 lần nước lên đều cách đỉnh lũ lịch sử của Hội An năm 2009 khoảng 1.5m. Bây giờ nước có dấu hiệu rút rồi nên yên tâm hơn, đúng như dự báo của địa phương”, bà Kến nói.

Lần đầu tiên trong lịch sử nước lũ Hội An lên cao rồi rút đến 4 lần trong 1 tháng ẢNH: AN DY

“Ở mức báo động 3 thì yên tâm, dân vùng lũ có khả năng ứng phó được, chứ trên mức báo động 3 thì dân vất vả lắm. Hiện tại nước sông lên ngập 2 tuyến đường ven sông Hội An, khu phố cổ, Cẩm Kim, Minh An”, ông Huỳnh Thức (P.Cẩm Kim, TP.Hội An) cho biết.

Cũng theo ông Thức, nước lên ban ngày yên tâm hơn, nước lên ban đêm trở tay không kịp. Kinh nghiệm của người dân vùng lũ Hội An quan sát mức nước có thể tự nhận định nước sẽ rút chậm tầm khoảng 9 giờ.