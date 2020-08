Hội An muốn kéo dài thời gian phong tỏa khối phố có 4 ca nhiễm Covid-19

Sáng 13.8, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết UBND TP.Hội An đang chờ UBND tỉnh xem xét, phê duyệt việc kéo dài thời gian phong tỏa đối với khối phố An Hội, nơi có 4 bệnh nhân Covid-19

Theo ông Lanh, trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa khối phố An Hội từ 0 giờ ngày 31.7 đến hết ngày 13.8.

Tuy nhiên, hiện nay, ngành y tế địa phương vẫn chưa hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm và chưa có kết quả xét nghiệm đầy đủ của tất cả người dân nên chưa có cơ sở để xem xét việc kết thúc phong tỏa. Do đó, UBND TP.Hội An kiến nghị UBND tỉnh kéo dài thời gian phong tỏa đối với khối An Hội, trước mắt phong tỏa thêm 7 ngày.

Lấy mẫu của người dân trong khu phong tỏa ở Quảng Nam để xét nghiệm Covid-19 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khối phố An Hội có khoảng 450 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Đợt 1, ngành y tế Quảng Nam đã lấy 538 mẫu xét nghiệm và tất cả đều âm tính với Covid-19. Đợt 2 đã lấy 1.050 mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh khi TP.Hội An liên tục xuất hiện nhiều ca mới, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định về việc tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.Hội An. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 14.8, cho đến khi có thông báo mới.

Theo thống kê, từ 25.7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 79 người nhiễm Covid-19, trong đó TP.Hội An có 22 ca.