Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố

Ngày 30.7, lãnh đạo UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết theo thông báo của cơ quan chức năng, tại TP.Hội An có 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu nghi dương tính với Covid-19 . Trong đó, có 3 trường hợp là cư dân đang sinh sống tại khối phố An Hội (P.Minh An, TP.Hội An), có tiếp xúc với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng . Hiện 5 mẫu này đã được gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xác định cụ thể.

Theo vị lãnh đạo này, trước đó có 1 trường hợp là cư dân Hội An bị nhiễm bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và 2 trường hợp là cư dân của các thành phố khác bị nhiễm bệnh đã từng đến tham quan du lịch, lưu trú và mua sắm dịch vụ tại TP.Hội An.

Hội An phong tỏa một khối phố để đảm bảo dịch không lây lan ra cộng đồng ẢNH: NAM THỊNH

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết trên địa bàn thành phố hiện gia tăng nhanh các trường hợp F1 có tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 và trong cộng đồng dân cư cũng có nhiều trường hợp mức độ tiếp xúc khác nhau với người nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với những người có nguy cơ nhiễm bệnh.

Hội An thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31.7

Từ 22 giờ ngày 29.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và UBND TP.Hội An quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly trong vòng 14 ngày đối với phần lớn khối phố An Hội bao gồm khu vực đã có người nhiễm bệnh và những trường hợp có tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Sau khi tiến hành phong tỏa, cách ly, TP.Hội An cũng yêu cầu cấm các loại ghe lưu thông trên sông Hoài tiếp cận, lưu thông tại khu vực cách ly.

Theo ông Lanh, việc phong tỏa nhằm chủ động khống chế, khoanh vùng, bao vây đảm bảo không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiếp tục rà soát, khoanh vùng, xác định đầy đủ, chính xác những nhóm người có nguy cơ và khả năng bị lây nhiễm cao để tiến hành điều tra dịch tễ, thực hiện các giải pháp cách ly y tế theo quy định.

Ông Lanh đề nghị bà con trong vùng phong tỏa phải thực hiện các biện pháp tự cách ly, tự dự phòng bằng việc giữ gìn vệ sinh thân thể, tại nơi mình ăn ở và khu vực gia đình đang sống, phải thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đúng cách, giữ cự ly an toàn trên 2 m khi giao tiếp nơi công cộng.

Hội An giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0 giờ ngày 31.7

Cũng theo ông Lanh, người dân hết sức bình tĩnh, không hoang mang, không hoảng loạn. Không phao tin đồn thổi, lan tuyền các thông tin sai lệch… Hãy ở yên tại nhà không đi ra ngoài. Nghiêm cấm ra khỏi nhà và đi khỏi địa bàn phong tỏa tại khối phố.

Trong sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định giãn cách xã hội toàn TP.Hội An theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian áp dụng cách ly xã hội tại TP.Hội An bắt đầu 0 giờ ngày 31.7 đến 0 giờ ngày 14.8.