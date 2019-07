Hôi của bị khởi tố

Vì thế, việc cơ quan công an khởi tố hai bị can hôi của nạn nhân bị tai nạn bên lề đường mới đây được mọi người đồng tình.

Hai bị can là Nguyễn Văn Bé Sáu (30 tuổi) và Huỳnh Văn Định (29 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu), bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam hôm 19.7 để điều tra hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11.7, người dân ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B (H.Hòa Bình) phát hiện thi thể anh C.T.K (21 tuổi, ngụ TX.Giá Rai, Bạc Liêu) nằm ven QL1 nên báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định ban đầu có thể anh K. bị ô tô tông dẫn đến tử vong; sau va chạm, tài xế đã bỏ mặc nạn nhân nằm ven đường. Cơ quan chức năng cũng phát hiện cách thi thể anh K. khoảng 2 km có một túi xách, điện thoại di động và mũ bảo hiểm của nạn nhân. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu xác định Sáu, Định lấy xe máy của nạn nhân khi phát hiện anh K. nằm bất động. Khi cả 2 mang chiếc xe này bán để lấy tiền tiêu xài thì bị công an bắt.

Hôi của như vi rút lây lan

Đây không phải là trường hợp hôi của đầu tiên tại VN bị khởi tố, xử lý hình sự . Trước đó, tháng 7.2014, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt 2 bị cáo trong vụ hôi bia gồm Trần Anh Cường (30 tuổi, ngụ P.Long Bình) và Đinh Văn Vinh (47 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) cùng mức án 6 tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 4.12.2013, anh H.K.H (31 tuổi, ngụ Bình Định) lái xe tải vận chuyển 1.350 thùng bia với tổng trị giá gần 370 triệu đồng đi từ hướng TP.HCM về Bình Thuận, khi đến vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) thì xe gặp sự cố dẫn đến dây cáp cố định các thùng bia bị đứt làm 978 thùng và 70 két bia đổ xuống đường. Thấy vậy, nhiều người đi đường đã xông vào lấy bia, trong đó Cường và Vinh lấy 240 lon và 12 chai bia, tổng giá trị gần 3 triệu đồng. Ngoài ra, trong vụ này còn xác định được 12 người tham gia lấy bia, nhưng giá trị tài sản chiếm đoạt chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử lý hành chính.

Hai bị can bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố Ảnh: Nhật Tân

Mới đây nhất, dư luận rần rần bức xúc hành vi hôi nước ngọt của một số người, xảy ra tại TP.HCM. Theo xác minh của PV Thanh Niên, tối 11.7 tại khu vực gần cầu vượt Trạm 2 (TP.HCM), khi chiếc xe tải chở nước ngọt bị đứt dây chằng buộc dẫn đến rơi nhiều thùng nước ngọt xuống đường thì có một số người tới hôi của, mặc cho nhà xe, tài xế van xin. Thậm chí, trong đoạn clip được tung lên mạng xã hội, tại hiện trường có người thẳng thắn lên án việc lấy nước ngọt như “lấy trên mồ hôi xương máu của người ta” nhưng cũng không ngăn được người hôi của.

Trước đó không lâu, sáng 10.6.2019, tại Km 670+100 đường tránh QL1 đoạn qua TT.Quán Hàu (H.Quảng Ninh, Quảng Bình), chiếc xe tải của tài xế Tạ Hồng Dương (32 tuổi, trú xã Hà Tiến, H.Hà Trung, Thanh Hóa) bất ngờ lật ngang làm khoảng 1.800 con vịt trên thùng ô tô tràn xuống đường, chạy tán loạn. Trong khi một số người dân địa phương ra tay hỗ trợ người bị nạn thu gom vịt thì một số khác (được cho là người qua đường) lập tức nhảy vào... hôi vịt. Người thì cầm vịt chạy vào rừng, người thì một tay điều khiển xe máy, một tay cầm đôi vịt vừa hôi được... bỏ chạy. Sau này, kể lại với báo chí, tài xế Dương cho biết trong lúc hoảng loạn anh đã khóc lóc chạy theo những người hôi của để van xin “Cháu bị nạn thế này, xin cô chú đừng bắt vịt nhà cháu...” nhưng dường như không ai động lòng trắc ẩn mà chiến thắng được sự tham lam, nhẫn tâm.

Xử nghiêm để không còn hình ảnh xấu xí

Theo luật sư (LS) Bùi Quốc Tuấn, Đoàn LS TP.HCM, hành vi hôi của mà tài sản bị lấy có trị giá từ 2 triệu trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, LS Tuấn cũng cho biết trường hợp hôi của có trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; đã bị kết án về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản hoặc một số tội theo luật định nhưng chưa được xóa án tích mà vẫn tiếp tục vi phạm, thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước việc có ý kiến cho rằng những người hôi của thường là người đi đường, có thể có hoàn cảnh khó khăn nên định khung 2 triệu hoặc dưới 2 triệu vẫn bị xử lý hình sự thì quá nghiêm khắc, LS Trần Mạnh Hùng, Đoàn LS TP.Hà Nội, phân tích: Công nhiên chiếm đoạt tài sản là hành vi người phạm tội công khai lợi dụng khó khăn của người khác trong việc quản lý tài sản để chiếm đoạt tài sản của người đó mà không dùng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hay bất kỳ thủ đoạn nào uy hiếp tinh thần người bị hại và cho rằng hôi của thể hiện tính tham vặt của một số người, nhưng nó làm xấu xí hình ảnh người Việt. “Có thể một người lấy vài con vịt, một thùng bia thì không có nghĩa lý gì nhưng vài người, vài chục người cùng lợi dụng sự khó khăn của một cá nhân để cùng lấy vài con vịt, vài thùng bia thì hậu quả lại khác. Tại sao chúng ta không chung tay lan tỏa những hình ảnh giúp người gặp nạn giữa đường mà phải nhìn những hình ảnh ôm vài con vịt, khiêng vài thùng bia bỏ chạy...”, LS Hùng nói và cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi hôi của để thay đổi nhận thức của cộng đồng, qua đó triệt tiêu những hình ảnh xấu xí và lan tỏa tính tốt “thương người như thể thương thân”, “đói cho sạch, rách cho thơm” của người Việt.