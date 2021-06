Hội Nhà báo đề nghị điều tra, xử lý vụ tấn công mạng Báo điện tử VOV

Ngày 17.6, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết đã gửi công văn đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đề nghị điều tra, xử lý hành vi tấn công các nền tảng kỹ thuật của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV).