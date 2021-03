Hôm nay không ghi nhận bệnh nhân Covid-19 mới sau 52 ngày phòng, chống dịch

Theo Bộ Y tế, ngày hôm nay, cả nước không ghi nhận bệnh nhân Covid-19 mới. Trong số 2.572 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay có 2.198 ca đã được điều trị khỏi.

1.601/2.572 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó, từ ngày 27.1 (thời điểm ghi nhận 2 ca bệnh đầu tiên của đợt dịch thứ 3 tại Việt Nam) đến nay, ghi nhận 908 ca mắc mới.

Theo đó, từ nay đến tháng 5.2021, COVAX sẽ cấp khoảng 4,1 triệu liều vắc xin đợt đầu tiên cho Việt Nam, do AstraZenecca sản xuất.

Trước đó, nguồn vắc xin của AstraZeneca do Bộ Y tế mua thông qua Công ty VNVC (khoảng 30 triệu liều), đã có 117.600 liều về Việt Nam ngày 24.2, đang được triển khai tiêm đợt đầu cho nhóm ưu tiên.

Bộ Y tế đang tiếp tục đàm phán với các công ty khác để đa dạng hóa nguồn cung, trong đó, dự kiến Pfizer có thể cung cấp 30 triệu liều trong năm 2021. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng làm việc để mua vắc xin của Johnson & Johnson, Moderna, Quỹ Đầu tư Nga (Sputnik-V).

Ngoài nguồn vắc xin nhập khẩu, vắc xin Covid-19 "made in Việt Nam" sản xuất, gồm: vắc xin Nano Covax do Công ty NANOGEN phát triển đã được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 từ ngày 26.2; vắc xin COVIVAC của IVAC bắt đầu thử nghiệm lâm sàng từ ngày 15.3. Dự kiến cuối năm nay sẽ có vắc xin do Việt Nam sản xuất đủ điều kiện tiêm cho cộng đồng.