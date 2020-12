Vắc xin Covid-19 ‘made in Việt Nam’ được bảo quản như thế nào?

Sau đó, ngày 17.12 sẽ thực hiện tiêm mũi vắc xin đầu tiên cho người tình nguyện tham gia nghiên cứu .

Ưu đểm lớn nhất của vắc xin Nanocovax là tạo được đáp ứng miễn dịch tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và có điều kiện bảo quản thuận lợi hơn so với các loại vắc xin khác (bảo quản 2 độ C - 8 độ C).