Hơn 1 triệu người lao động đã tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tỉnh Quảng Bình đã lên kế hoạch đón công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 . Vậy muốn về quê phải làm sao?

Qua truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0 là cán bộ công an, Bắc Giang xác định có hàng loạt ca test nhanh dương tính SARS-CoV-2

Đồng Nai vừa gửi văn bản đến Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Tài chính đề nghị 2 cơ quan trên đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho Đồng Nai hơn 3.128 tấn gạo để phát cho 208.567 người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Vi phạm trong điều hành, quản lý đất đai, một Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) và Bí thư Đảng ủy P.Cẩm An (TP.Hội An) bị kỷ luật cảnh cáo.