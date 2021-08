Cả nước có gần 30.000 công nhân viên chức, lao động bị nhiễm Covid-19

Bà Vũ Thị Giáng Hương, Quyền trưởng ban Tuyên giáo Tổng liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam, cho biết thông tin trên tại buổi họp báo trực tuyến do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức ngày 17.8.

Theo bà Hương, đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm của người lao động . Đến nay, có hơn 1,3 triệu người lao động (NLĐ) phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động; 1.013 doanh nghiệp với 84.034 công nhân lao động vừa cách ly, phong tỏa vừa sản xuất.

Đáng chú ý, đã có 1,06 triệu đoàn viên, NLĐ tại 7.941 đơn vị, doanh nghiệp được tiêm vắc xin, trong đó có 437.433 người là công nhân lao động thuộc 921 doanh nghiệp.

Để chia sẻ khó khăn và chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ; miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên có mức lương thấp, lùi đóng kinh phí với các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Các cấp công đoàn đã hỗ trợ kịp thời hàng triệu phần quà, đồ dùng, nhu yếu phẩm cho đoàn viên, NLĐ. Hàng vạn suất ăn, các loại thực phẩm do cán bộ công đoàn tự tay chế biến được gửi trao tới đoàn viên, người lao động. Nhiều mô hình giúp đỡ đoàn viên, NLĐ hiệu quả, như: Tổ an toàn Covid-19, Tổ cứu trợ khẩn cấp, Siêu thị 0 đồng, Xe buýt siêu thị 0 đồng, Bếp ăn yêu thương, Túi an sinh…

Công đoàn các cấp cũng đã chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, NLĐ từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 1.222 tỉ đồng cho trên 1 triệu lượt đoàn viên, NLĐ thụ hưởng.

Phân bổ thêm thuốc Remdesivir điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM

Gần đây nhất, ngày 11.8, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ 1 triệu đồng/người để tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía nam đang thực hiện giãn cách.