Hỗn chiến bằng súng và dao kiếm ở Thanh Hóa, 2 người trúng đạn

Ngày 14.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Sầm Sơn đã tạm giữ hình sự 9 nghi phạm thuộc 2 nhóm côn đồ gây ra vụ hỗn chiến, khiến 2 người trúng đạn phải nhập viện cấp cứu , để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Sầm Sơn, do mẫu thuẫn từ trước, nhóm côn đồ do Cao Sỹ Phong (còn gọi là Phong “Đầm”, 39 tuổi, ngụ tại P.Trung Sơn, TP.Sầm Sơn) hẹn với nhóm do Nguyễn Hùng Anh (cồn gọi là “Út Chật”, 32 tuổi, ngụ cùng P.Trung Sơn) cầm đầu, để “giải quyết” mâu thuẫn.

Hung khí gây án bị cơ quan công an thu giữ Ảnh Công An Thanh Hóa Cung Cấp

Khoảng 23 giờ 30 ngày 12.8, Phong và Anh mỗi người cầm đầu một nhóm thanh niên (cả 2 nhóm khoảng hơn 20 người) mang theo súng, dao, kiếm, chai thủy tinh, gạch, đá… đến đường Trần Hưng Đạo (phố Vĩnh Thành, P.Trung Sơn, TP.Sầm Sơn) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi giáp mặt nhau, cả 2 nhóm cầm hung khi xông vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn chiến, có nhiều tiếng súng nổ, gây náo loạn cả khu dân cư . Vụ việc khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Vụ hỗn chiến chỉ dừng lại khi có 2 người (đều ngụ P.Quảng Cư, TP.Sầm Sơn) thuộc nhóm của Nguyễn Hùng Anh bị trúng đạn, phải nhập viện cấp cứu. Các nghi phạm gây án đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường

Công an TP.Sầm Sơn vào cuộc điều tra và bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Hùng Anh. Cao Sỹ Phong cùng 7 nghi phạm khác trong cả 2 nhóm sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, vụ án đang được Công an TP.Sầm Sơn điều tra, làm rõ.