Lực lượng 911 Công an Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời vụ 'vác đao hỗn chiến'

Chiều 12.8, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 4 nghi can cho Công an P.Bình Hiên (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để làm rõ vụ mang hung khí "đi hỗn chiến để trả thù cho em trai".