Hỗn chiến ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai: Bắt khẩn cấp 9 nghi phạm

Ngày 11.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp 9 nghi phạm tham gia vụ hỗn chiến gây náo loạn xảy ra tại xã Xuân Đông (H.Cẩm Mỹ) vào chiều ngày 8.8.

Lực lượng công an đang tiếp tục tiến hành truy bắt khoảng 20 người khác có liên quan đến vụ hỗn chiến để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng

Số hung khi 2 băng nhóm sử dụng trong vụ hỗn chiến Ảnh: Gia Khánh

Theo đó, nhóm nghi phạm bị bắt khẩn cấp gồm: Hoàng Quốc Đạt (thường gọi là Đạt Cáo, 31 tuổi), Hoàng Quốc Huy (33 tuổi), Phạm Phú Sang (thường gọi là Sang Nhóc, 27 tuổi), Nguyễn Văn Tú (thường gọi là Tú Chợ, 25 tuổi; cùng ngụ H.Cẩm Mỹ); Ngô Văn Sơn (thường gọi Sơn Cao, 36 tuổi), Đặng Trường Giang (36 tuổi), Bùi Thái Thắng (25 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa); Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trần Thanh Thiện (33 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ).

Công an thu giữ số hung khí mà 2 băng nhóm hỗn chiến sử dụng Ảnh: Gia Khánh Theo điều tra ban đầu, giữa Hoàng Quốc Đạt và Nguyễn Bá Kỳ (25 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ) có mâu thuẫn từ trước. Chiều ngày 8.8, Đạt cùng với anh trai là Phạm Quốc Huy đã gọi điện cho một số người ở TP.Biên Hòa và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến Cẩm Mỹ để giải quyết mâu thuẫn.

Biết Đạt gọi người đến gây sự với mình, Kỳ cũng gọi một số "anh em thân quen" đến nhà ăn nhậu, chuẩn bị hỗn chiến

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày (8.8), khoảng 20 người cùng Đạt "Cáo" đi trên 5 xe ô tô kéo đến trước nhà của Nguyễn Bá Kỳ gây sự. Tại đây, nhóm Đạt "Cáo" mang theo mã tấu, tuýp sắt tụ tập bên ngoài và dùng gạch, đá ném vào nhà Kỳ gây náo loạn cả tuyến đường, khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an H.Cẩm Mỹ đã đến hiện trường để giải quyết. Thấy công an xuất hiện, cả 2 nhóm bỏ chạy tán loạn, tẩu thoát.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định nhóm tại TP.Biên Hòa có khoảng 20 người do Ngô Văn Sơn và Nguyễn Quốc Tú (40 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP. Biên Hoà) cầm đầu. Trong khi đó nhóm từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 10 người do Lưu Minh Đạt (35 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) cầm đầu, cùng khoảng 7 người ngụ tại H.Cẩm Mỹ cũng tham gia vụ hỗn chiến.