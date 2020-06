Khởi tố 19 bị can trong vụ 2 băng nhóm hỗn chiến tại Quy Nhơn

Ngày 14.6, Công an tỉnh Bình Định cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố 19 bị can trong vụ 2 băng nhóm hỗn chiến ở TP.Quy Nhơn khiến 1 người chết.

Trong đó, 12 bị can bị khởi tố về tội giết người và 7 bị can bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Đến nay, công an tỉnh đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với 17 bị can, còn 2 bị can đang bị truy nã.