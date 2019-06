Hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 14.6, Nguyễn Quốc Thái (15 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (16 tuổi, cùng ngụ xã Kiến Bình, H.Tân Thạnh) ra bờ kè đường 2 tháng 9 thuộc TT.Tân Thạnh thì gặp nhóm thanh niên gồm Lê Văn Sự (18 tuổi), Trần Tấn Đạt (26 tuổi) và Đặng Hòa Hận (20 tuổi, cùng ngụ xã Nhơn Hòa, H.Tân Thạnh).

Tại đây, giữa 2 nhóm này xảy ra cự cãi và đánh nhau. Lúc này, Thái rút dao đâm Sự, Đạt và Hận.

Cả 3 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Tân Thạnh cấp cứu, nhưng Đạt đã tử vong. Riêng Hận bị đâm nhiều nhát bị thương rất nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Ngay trong đêm, Thái bị Công an H.Tân Thạnh bắt giữ; đồng thời tiến hành lấy lời khai của các đối tượng liên quan. Hiện vụ hỗn chiến đang được Công an tỉnh Long An điều tra, xác minh làm rõ.