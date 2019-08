Hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện

Vụ việc được người dân quay lại clip. Theo đó, 2 nhóm người gồm nhiều nam thanh niên và cả phụ nữ xô xát, đánh nhau túi bụi. Ghế nhựa được 2 nhóm sử dụng ném nhau qua lại. Thậm chí có đối tượng còn cầm hung khí (nghi mã tấu - PV) lao vào chém loạn xạ.

Nhận được tin báo, khoảng 0 giờ ngày 31.8, Công an P.Phạm Ngũ Lão có mặt tại địa chỉ số 73 Bùi Viện, nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm người để xử lý, thu giữ được một số hung khí.

Công an sau đó mời những người có liên quan về trụ sở làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân do nhóm khách ăn uống của quán 75 Bùi Viện và quán 73 Bùi Viện có dấu hiệu say xỉn, trong lúc đi lại va quẹt với nhau rồi sinh ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau với nhân viên quán 73 Bùi Viện