Sáng 19.10, Công an tỉnh Hậu Giang họp báo về vụ án giết người, đốt xe gây chấn động dư luận.

Buổi họp báo có sự tham dự của trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an); thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an, và Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi họp báo, Ban Chuyên án Bộ Công an xác định đến nay đã bắt giữ 6 nghi phạm gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM); Cai Văn Chung (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng ngụ Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, Trang là con gái ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình, trụ sở tại H.Bình Chánh, TP.HCM). Thời gian qua, Trang cho rằng ông Ri không quan tâm đến mẹ và các chị em của Trang; đồng thời sống như vợ chồng với bà Võ Thị Chiến (Phó giám đốc Công ty Kiên Bình) và giao quyền điều hành công ty cho bà Chiến.

Qua mối quan hệ với Lê Thị Ngọc Bích, đầu tháng 4.2017, Trang gặp The nhờ thuê người đánh bà Chiến; giá cả thống nhất là 220 triệu đồng. Sau đó, The thuê lại Huy đánh bà Chiến với giá 80 - 100 triệu đồng tùy mức độ thương tích. Huy rủ thêm Lộc cùng thực hiện.

Khoảng 17 giờ ngày 4.10, Toàn di chuyển đến ngã ba Trung Lương rồi điện thoại cho tài xế Chung để nắm lịch trình của ông Ri, bà Chiến, cùng đặc điểm nhận dạng của 2 người này. Toàn bám theo xe chở ông Ri, bà Chiến đến đoạn qua cầu Cần Thơ thì gọi điện báo cho Huy, Lộc. Sau đó, Huy, Lộc dùng xe máy bám theo ô tô, còn Toàn quay trở về hướng TP.HCM.

Đến khoảng 23 giờ, khi ô tô di chuyển trên QL61C, tỉnh Hậu Giang, Huy vượt lên trái chặn đầu ô tô, Lộc xuống xe mở cửa phía sau ghế phụ, dùng kéo đâm bà Chiến 2 nhát vào bụng. Huy cầm theo chai xăng (75 ml) tưới lên chỗ bà Chiến ngồi rồi châm lửa. Sau đó, cả hai tẩu thoát về hướng Bến Tre cho đến khi bị công an bắt giữ.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết: Huy từng ngồi tù 9 năm về tội cướp giật tài sản, Lộc cũng từng ngồi tù và cả hai quen biết trong thời gian này. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra...

Đại tá Đặng Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết trong vụ án này, tài xế Chung có vai trò đồng phạm. Ban đầu, Chung không đồng ý giúp Trang, nhưng sau đó thì nhận lời rồi thông báo lịch trình di chuyển của ông Ri, bà Chiến cho các đối tượng biết để gây án.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn cho biết thêm: Vụ án xảy ra vào ban đêm, cộng với lời khai của Chung ban đầu không chính xác đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, bằng quyết tâm và sự nỗ lực của các chiến sĩ, vụ án đã được phá thành công sau 13 ngày.

