Theo thông tin ban đầu, bà Trang (46 tuổi, ngụ Q.6, kinh doanh buôn bán) là con gái của ông Trần Văn Ri (Giám đốc) và bà Võ Thị Chiến (Phó giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình, đặt tại H.Bình Chánh, TP.HCM). Do mâu thuẫn gia đình nên Trang đã thuê Nguyễn Thị The "hợp đồng" giết bà Chiến

Tối 17.10, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Bến Tre cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an chia thành 6 mũi ở Bến Tre và TP.HCM, bắt giữ được 6 nghi can liên quan vụ phóng hỏa đốt xe trên QL61C vào ngày 5.10 vừa qua.

Các nghi can gồm: Trần Kiều Trang, Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phan Văn Toàn (46 tuổi, tất cả cùng quê Bến Tre) và Cai Văn Chung (35 tuổi, ngụ Vũng Tàu).

Tại cơ quan công an, các nghi can thừa nhận, sau khi được bà Trang thuê, rạng sáng 5.10, nhóm này thấy ô tô BS 52P - 0778 lưu thông theo hướng từ TP.Cần Thơ về TP.Vị Thanh (Hậu Giang). Trên xe lúc này có tài xế Cai Văn Trung, ông Ri và bà Chiến.



Khi đến đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A (H.Châu Thành, Hậu Giang), các nghi can chở nhau bằng xe máy, chia nhau chặn đầu xe rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt 3 người trong xe.

Đồng thời, Nguyễn Hữu Lộc trực tiếp đâm bà Chiến, cướp túi xách của nạn nhân. Bên trong túi xách có nhiều tiền.

Sau đó, các nghi can tưới xăng rồi châm lửa đốt ô tô , ngọn lửa bốc cháy dữ dội và bao trùm toàn bộ xe.

Nguyễn Quốc Huy là nghi can giang hồ cầm đầu băng nhóm này. Và mọi sự việc do Huy chỉ đạo.



Sau khi đốt xe, các nghi can bỏ trốn ở Hậu Giang và TP.HCM.

C45, Công an tỉnh Hậu Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ lần theo dấu vết của các nghi can này và đến nay tiến hành bắt giữ khẩn cấp 6 nghi can nói trên.