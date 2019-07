Hợp tác xã 'biến' ruộng muối thành cơ sở chế biến hải sản không phép

Cơ sở này rộng hàng ngàn mét vuông, nằm sát bến sông Ông Lữ, cách sông Chà Và khoảng 800 m .

Khi người dân kéo đến cơ sở này, lực lượng an ninh, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng UBND xã Long Sơn, UBND TP.Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu cũng đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Lê Xuân Tú, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Long Sơn, cho biết HTX Vĩnh Hưng chỉ được phép đóng gói cá khô. Tuy nhiên, tại hiện trường, người dân đã phát hiện và mở các nắp cống của nhiều hầm chứa nước rửa, sơ chế cá bò bốc mùi hôi nồng nặc.

Nước trong hố thu gom màu đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc Ảnh: Nguyễn Long

Đoàn làm việc của Phân viện nghiên cứu hải sản phía Nam đã tiến hành lấu mẫu nước, xác cá phân hủy trong hầm chứa nước để đi phân tích thành phần ô nhiễm.