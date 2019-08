Hot girl sử dụng ma túy ở karaoke xứ dừa

Ngày 24.8, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ 26 người cho kết quả dương tính với ma túy để điều tra , củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật . 26 người này nằm trong số những người có mặt ở karaoke Út An 3 (KP.Bình Khởi, P.6, TP.Bến Tre, do bà Đặng Thị Yến Oanh, 37 tuổi, ngụ địa phương, làm chủ) khi công an đột kích cơ sở này vào 0 giờ 30 ngày 24.8.