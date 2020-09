'Hotgirl' vận chuyển hơn 4 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam nhận án chung thân

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ ngày 2.6, tại khu vực biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, H.An Phú, tỉnh An Giang, Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh kết hợp cùng Đồn Biên phòng của khẩu Long Bình và Công an H.An Phú trên đường tuần tra, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở Đỗ Như Ý cùng 2 thanh niên (không rõ họ, tên, địa chỉ) có biểu hiện nhập cảnh trái phép nên ra tín hiệu dừng xe.