Hưng Yên cách ly tập trung 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trước đó, ngày 21.7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an H.Ân Thi (Hưng Yên) phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép , lưu trú tại nhà ông Trần Văn Phương (50 tuổi, trú thôn Đào Quạt, xã Bãi Sậy, H.Ân Thi).