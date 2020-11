Hướng về miền Trung: Trẻ con ở Trà Leng

Những ngày cuối tháng 10, giữa núi rừng Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam) vọng tiếng khóc than, giằng xé tâm can người ở lại sau trận sạt lở kinh hoàng. Chưa hết, trận lũ quét sau bão số 9 đã “xé” nát làng Trà Văn A (xã Phước Kim, H.Phước Sơn, Quảng Nam) nằm bên dòng sông Nước Xe. Nhưng giữa cảnh hoang tàn sạt lở, những ánh mắt trẻ em vẫn hồn nhiên, vô tư; như mầm sống vươn lên từ nơi đau thương mất mát.