Hủy dự án 'treo', quyền lợi dân còn lơ lửng: Cần công bố rõ người dân có thể làm gì

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM, thông tin trong nhiệm kỳ qua, có gần 1.000 DA được phê duyệt theo thẩm quyền của HĐND TP.HCM hoặc UBND TP.HCM. Đến nay, HĐND TP.HCM mới hủy bỏ 61 DA, cùng với 108 DA do UBND TP.HCM hủy bỏ do chậm triển khai , là khoảng 169 DA. Do vậy, ông Nhựt đề nghị tiếp tục rà soát các DA còn lại để xử lý, đảm bảo quyền lợi người dân, doanh nghiệp, nhà nước.