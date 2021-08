Kết luận điều tra bổ sung vụ Trương Châu Hữu Danh và nhóm 'Báo Sạch'

Cụ thể, 5 bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” gồm: Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng ), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM), Lê Văn Thắng (39 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Trước đó, ngày 17.12.2020, Cơ quan ANĐT Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Châu Hữu Danh. Các bị can: Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 4.2021. Đến tháng 7.2021, Lê Thế Thắng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã xác định các bị can đã có hành vi viết, đăng tải, phát tán trên các trang mạng xã hội như: “Báo sạch”, group “Làm Báo Sạch” và trên các tài khoản Facebook cá nhân các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Cơ quan điều tra, bị can Trương Châu Hữu Danh có động cơ cá nhân khi viết bài, đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Cụ thể, nhiều các bài viết, đăng tải lên tài khoản cá nhân đều núp dưới danh nghĩa đấu tranh chống tiêu cực, hoạt động báo sạch nhưng thực chất là tiêu cực. Ngoài sử dụng Facebook cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội tại Cần Thơ, các bị can, lợi dụng các quyền tự do báo chí để viết, đăng tải nhiều bài viết trên Fanpage “Báo sạch” và Group “Làm Báo Sạch” có nội dung không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, mang tính chất suy diễn chủ quan.

Cũng theo Cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra, các bị can khai báo thành khẩn. Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, phạm tội nhiều lần đối với nhiều cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác nhau. Các đối tượng lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của các bị can để viết, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết có nội dung không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, suy diễn chủ quan đã xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, quản lý Nhà nước tại các địa phương.

Trước đó, tháng 5.2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.Cần Thơ đề nghị truy tố bị 5 can tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”. Sau đó, Viện KSND TP.Cần Thơ đã yêu cầu cơ quan An ninh điều tra điều tra bổ sung và làm rõ hành vi của Trương Châu Hữu Danh và những người liên quan.