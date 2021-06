Kêu gọi chung tay vì trẻ em chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land. về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.