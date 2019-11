Khá ‘bảnh’ vẫy tay chào anh em xã hội khi xuất hiện tại tòa

Trong khoảng 44 ngày, đường dây đánh bạc của Khá giao dịch số tiền lên tới gần 5 tỉ đồng. Trong đó, Khá “bảnh” hưởng lợi gần 300 triệu đồng, Quang hưởng lợi hơn 56 triệu đồng.

Ngày 1.4, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Khá "bảnh" cùng Nguyễn Văn Quang (32 tuổi, trú phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, trú xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (34 tuổi, trú xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi, trú xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.