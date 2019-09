Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc 1.000 tỉ đồng qua trang winxx8.com

Thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web winxx8.com, ngày 18.9, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động triển khai 16 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các nghi can tại TP.HCM, Khánh Hòa, Long An, Bắc Ninh.