Khai thác bền vững du lịch di sản

Bà Nguyễn Thùy Dương, một doanh nhân làm du lịch , đã chia sẻ mong muốn của mình trên trang Facebook cá nhân. Ở đó, bà dẫn lại một đoạn clip ghi lại cảnh trên sông ở Cẩm Thanh (TP.Hội An, Quảng Nam) với đủ loại tiếng nhạc, tiếng người ồn ã phát ra từ những chiếc thuyền nhỏ làm du lịch. “Mỗi đoàn một cái loa to, cách nhau chỉ mấy mét, mỗi bên 1 bài, ra sức bật to nhất để át bên khác... Chắc điều tuyệt vời nhất ở Hội An là khu Cẩm Thanh được trả lại sự yên tĩnh sông nước”, bà Dương bày tỏ.