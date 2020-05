Khai trừ Đảng, buộc thôi việc cán bộ xã ở Thái Bình gian lận trong bầu cử

Chiều 20.5, ông Bùi Duy Đông, Chủ tịch UBND xã An Bình, H.Kiến Xương, Thái Bình cho biết, hôm nay, xã này đã phải tổ chức lại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 do sự cố phiếu giả xảy ra vào ngày 13-5.

Cụ thể, Đại hội Đảng bộ xã An Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức vào ngày 13.5. Sau khi đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã An Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì ông Nguyễn Xuân Hoài, cán bộ văn thư xã An Bình, tổ trưởng tổ kiểm phiếu đã bê hòm phiếu lên trên gác 2 của trụ sở UBND xã An Bình để kiểm phiếu.

Nghi ngờ có bất thường, anh Nguyễn Ánh Dương, Bí thư Đoàn xã An Bình đã đề nghị cơ quan công an kiểm tra người của ông Hoài và phát hiện 20 phiếu bầu được chuẩn bị sẵn. 20 phiếu này đều gạch tên anh Dương ra khỏi danh sách Ban chấp hành Đảng bộ xã An Bình nhiệm kỳ mới.

Vụ việc sau đó đã được Công an H.Kiến Xương tiếp tục làm rõ. Tại cơ quan công an, ông Hoài thú nhận hành vi chuẩn bị phiếu giả và khẳng định không có ai xúi giục làm việc này.