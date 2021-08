Khai trừ Đảng nguyên bí thư xã do sai phạm liên quan đến GPMB ở Quảng Ninh

Ngày 19.8, thông tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Lánh, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều đáng nói, ông Lánh biết trường hợp này không đủ điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất tại Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà - giai đoạn 1. Do vậy, cơ quan chức năng xác định vi phạm của đồng chí Bùi Văn Lánh là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại, thất thoát ngân sách nhà nước hơn 700 triệu đồng..

Trước đó, vào cuối tháng 7, ông Lánh cùng với ông Nguyễn Văn Liều, nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Hải Hà, đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam, do sai phạm liên quan đến vụ việc trên.