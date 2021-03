Khám xét, niêm phong nhiều trạm xăng ở Bình Dương liên quan đường dây xăng giả

Ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng 9.3, lực lượng công an đồng thời phong tỏa 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu Vân Trúc trên đường ĐT743 (P.Bình Hoà, TP.Thuận An, Bình Dương), thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ liên quan vụ 200 triệu lít xăng giả

Đến trưa cùng ngày 9.3, sau khi niêm phong trụ bơm xăng của 2 cửa hàng xăng dầu nói trên, lực lượng công an tiếp tục khám xét ít nhất 3 cửa hàng xăng dầu cùng có tên Vân Trúc trên địa bàn TP.Thuận An.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đồng loạt ra quân triệt phá đường dây mua bán xăng giả ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long phát hiện và thu giữ trên 200 triệu lít xăng giả. Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án, bắt giam 36 nghi can về các hành vi: buôn lậu , sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán hoá đơn trái phép.