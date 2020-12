Khẩn: Đồng Tháp truy tìm người đàn ông đi chung xe khách với bệnh nhân 1452

Tối 30.12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của H.Châu Thành (Đồng Tháp) phát đi thông báo khẩn để truy tìm 1 người đàn ông đi chung xe khách với nữ bệnh nhân 1452 từ Tiền Giang về Đồng Tháp.

Thông báo truy tìm người đàn ông đi chung xe khách với bệnh nhân 1452 Ảnh: Trần Ngọc

Cùng ngày, ông Đỗ Nhật Định, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Châu Thành (Đồng Tháp), ký thông báo khẩn số 4491/BCĐ gửi các ngành chức năng huyện để thông báo truy tìm người đi chung xe với nữ bệnh nhân 1452.

Theo thông báo, ngày 24.12, tại quán ăn P..., (ở H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) bệnh nhân 1452 cùng với hai người khách khác lên xe giường nằm Hiền Vân BS 68B - 008.05 về Hà Tiên (Kiên Giang). Khi xe đi trên Quốc lộ 80 theo hướng từ Mỹ Thuận về Sa Đéc, qua dốc cầu Mù U, trong khoảng thời gian từ 9 giờ 40 đến 9 giờ 50, tài xế có dừng xe lại cho 1 người nam độ tuổi từ 40 - 50 tuổi, tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi xám, xách một túi xách nhỏ, ngồi phía sau bệnh nhân 1452 xuống xe. Sau đó, người này đi đâu không rõ.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 UBND H.Châu Thành (Đồng Tháp) đề nghị ai biết thông tin người này nhanh chóng cung cấp cho công an xã, thị trấn gần nhất để truy vết.

Bệnh nhân 1452 là một trong 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến biên giới thuộc An Giang vào ngày 24.12 chung với các bệnh nhân 1440, 1451 và 1453. Người này được tỉnh Đồng Tháp phát hiện, đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vào tối 27.12. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy người này dương tính lần 1 với bệnh Covid-19.

Sau đó, Đồng Tháp phối hợp các tỉnh lân cận tiếp tục tiến hành truy vết những người đã tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1452 để có hướng xử lý cần thiết nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Một diễn biến khác có liên quan, sáng cùng ngày (30.12.2020), Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố hình sự vụ án tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép xảy ra trên địa bàn H.An Phú (An Giang) vào ngày 24.12 để điều tra, xử lý theo quy định.