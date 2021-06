Khan hiếm máu điều trị

Sẽ phát động hiến máu qua đăng ký online Chia sẻ về việc tổ chức hiến máu trong tình hình hiện nay, anh Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ), cho biết trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức hiến máu cực kỳ khó khăn, nhưng tổ chức Đoàn, Hội đã có nhiều hoạt động sáng tạo để huy động các bạn trẻ tham gia hiến máu. Trong đó tại Hà Nội, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội đã có nhiều đợt vận động hiến máu từ đầu năm đến nay. Đà Nẵng đã triển khai đăng ký hiến máu online và tình nguyện viên hiến máu theo ca kíp để an toàn trong dịch Covid-19 ẢNH: Đ.H Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội, cho biết mùa hè năm nay sẽ tiếp tục vận động hiến máu và thành lập Ngân hàng máu online. Các tình nguyện viên sẽ đăng ký thông tin cá nhân, nhóm máu, nhu cầu máu..., đồng thời cung cấp nhu cầu hiến - nhận. Để phục vụ việc hiến máu được an toàn, ban tổ chức sẽ duy trì các tổ tiếp nhận lưu động theo các khu dân cư, chung cư... Sau khi mọi người đăng ký online, ban tổ chức sẽ bố trí xe đến 1 địa điểm phù hợp để có thể đi hiến máu dễ dàng. Trong khi đó, nhờ sự phối hợp giữa Ban vận động hiến máu tình nguyện và đơn vị lấy máu là Khoa Huyết học Truyền máu (BV Đà Nẵng) nên đến thời điểm hiện tại, việc tổ chức hiến máu tại Đà Nẵng (đăng ký online, chia ca kíp) vẫn ở mức đảm bảo nhu cầu cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Vũ Thơ - An Dy