Khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí

Cả nước đã giảm 18 cơ quan báo chí Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư, trong 11 tháng năm 2019, cả nước giảm 18 cơ quan báo chí so với năm 2018. Tới 30.11, cả nước có 850 cơ quan báo chí. Trong đó, có 179 báo (83 báo T.Ư và 96 báo địa phương), 648 tạp chí, 23 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Cả nước có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình với 2 đài quốc gia, 64 đài địa phương, 5 kênh truyền hình với tổng số 87 kênh phát thanh và 93 kênh truyền hình. Tổng doanh thu báo in và báo điện tử trong năm 2019 ước đạt 4.923 tỉ đồng (báo in 3.508 tỉ đồng, giảm 3,9% so với năm 2018; báo điện tử 1.415 tỉ đồng, tăng 13,38% so với năm 2018). Tổng doanh thu của 72 đài phát thanh truyền hình là 11.394 tỉ đồng, trong đó doanh thu quảng cáo là 9.067 tỉ đồng. Cả nước hiện có 41.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí, trong đó có 20.407 người được cấp thẻ nhà báo.