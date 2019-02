Kháng nghị về tội danh nữ nhà báo nhận tiền 'chạy' gỡ bài cho doanh nghiệp

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.1.2019, Tòa sơ thẩm TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tuyên phạt Phạm Lê Hoàng Uyển (42 tuổi, công tác tại Văn phòng đại diện phía Nam của tạp chí Hướng nghiệp và hòa nhập) 4 năm tù; Võ Hoàng Hà (40 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa chất khử trùng Châu Á) 2 năm tù cùng về tội "Môi giới hối lộ". Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 31.7 đến ngày 4.8.2017, Báo Phụ nữ TP.HCM đăng liên tiếp 3 bài báo trên trang điện tử với tiêu đề: "Lần theo đường dây huy động 600 tỉ đồng, cho dự án ma" và "Ve sầu thoát xác", "Vẽ khu du lịch 1.000 tỉ đồng bằng miệng" сó nội dung phản ánh về 2 công ty tại Hậu Giang hoạt động kinh doanh, huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo. Do có mối quen biết từ trước, sau khi báo đăng, giám đốc 2 công ty này là Võ Thanh Long đã điện thoại cho Uyển nhờ tìm hiểu xem phóng viên nào đăng bài viết này, và hỏi có cách nào gỡ các bài báo này xuống . Uyển điện thoại và nhắn tin cho bà Yến Thy tìm cách giúp ông Long gỡ 3 bài báo trên. Bà Thy nói nếu muốn gỡ 3 bài báo trên phải chi 600 triệu đồng. Uyển điện thoại cho ông Long biết và tự kê lên giá thêm 100 triệu đồng, đồng thời ông Long phải chịu chi phí riêng cho Uyển là 30 triệu đồng để đi lại. Do lo sợ bị báo chí tiếp tục đăng, ảnh hưởng đến việc làm ăn nên ông Long đồng ý đưa tiền, nhưng không đồng ý ký hợp đồng với công ty truyền thông theo yêu cầu của Uyển để hợp thức hóa số tiền. Sau đó Uyển điện thoại cho Hà nhờ tìm cách hợp thức hóa số tiền trên. Hà báo cho Uyển biết yêu cầu ông Long ký hợp đồng mua cây kiểng hoặc ký hợp đồng phun thuốc khử trùng với công ty Hà, thì không cần xuất hóa đơn và chịu 10% tiền xuất hóa đơn VAT. Uyển kêu Hà soạn sẵn hợp đồng trước để khi gặp ông Long sẽ đưa ký. Đồng thời Uyển cam kết với ông Long, sau khi nhận tiền, vài ngày sau, Báo Phụ Nữ TP.HCM sẽ gỡ bỏ 3 bài báo trên. Ngày 6.8.2017, ông Long hẹn Uyển đến Cần Thơ để đưa trước 280 triệu đồng. Uyển nhờ tài xế và Hà chở xuống Cần Thơ để nhận tiền. Tối cùng ngày, khi Uyển và ông Long thực hiện việc giao nhận tiền tại một quán cà phê ở Cần Thơ, thì bị công an bắt quả tang.