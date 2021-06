Khánh Hòa đề nghị điều tra chủ đầu tư chiếm dụng tiền bảo trì chung cư

Theo Ban Quản trị (BQT) chung cư Sông Đà Nha Trang (số 6 Bãi Dương, TP.Nha Trang), chung cư này do Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư, quy mô 162 căn hộ, được bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2013. Nhiều năm qua, tòa nhà bị mưa thấm dột, thang máy từng bị rơi tự do, máy nổ, bể phốt, bể nước, hệ thống PCCC… xuống cấp nghiêm trọng cần bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Tuy nhiên, việc bảo trì gặp nhiều khó khăn do chủ đầu tư “ôm” quỹ bảo trì chưa trả cho dân.