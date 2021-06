Khánh Hòa thẩm định lại giá đất hàng trăm dự án

9 dự án định lại giá đất đợt đầu - DA khu nhà ở biệt thự Incomex Sài Gòn (6,37 ha) tại P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, do Tập đoàn Sovico làm CĐT (đang san ủi mặt bằng). - DA khu liên hợp dịch vụ du lịch thương mại và Trung tâm giới thiệu sản phẩm Nha Trang Seafood F17 (0,27 ha), do Công ty CP Seafood F17 Nha Trang làm CĐT (đã đi vào hoạt động). - DA khách sạn Starcity (0,24 ha), số 72 - 74 Trần Phú, TP.Nha Trang, do Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang làm CĐT (đã xây xong khách sạn 4 sao và đi vào hoạt động nhiều năm trước). - DA tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang (0,45 ha), tại 60 Trần Phú, TP.Nha Trang, do Tập đoàn Mường Thanh làm CĐT (đã đi vào hoạt động). - DA cao ốc văn phòng khách sạn Cat Tiger số 25 - 26 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Nha Trang, do Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Cat Tiger làm CĐT (đã xây và bán cả ngàn căn hộ). - DA khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (11,5 ha) tại P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thanh Châu làm CĐT (đã phân lô bán đất). - DA khu phức hợp Thiên Triều - Tập đoàn Mường Thanh (2,2 ha), do Tập đoàn Mường Thanh làm CĐT (đã đi vào hoạt động với hàng ngàn căn hộ). - DA sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh (171,9 ha), tại H.Cam Lâm do Công ty CP đầu tư dầu khí Nha Trang làm CĐT (đang xin phép triển khai trở lại). - DA khu vực 1 thuộc khu đô thị công viên trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa (0,23 ha) ở Phước Đồng, TP.Nha Trang, do Công ty CP đầu tư Lạc Hồng (Hà Nội) làm CĐT (đã được phân lô bán nền gần như xong).