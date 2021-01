Khánh Hòa: Nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân bị đâm phải nhập viện

Ngày 3.1, ông Nguyễn Đức Trọng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cico 501 BOT QL26, cho biết công ty đã báo cáo cơ quan công an địa phương về sự việc nhân viên của Trạm thu phí BOT Ninh Xuân (đóng trên QL26 thuộc TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị đâm phải nhập viện.

Theo ông Trọng, vào khoảng 22 giờ 10 ngày 2.1, khi Trạm thu phí BOT Ninh Xuân đang tổ chức thu phí và ông Nguyễn Hữu Khánh Ninh (nhân viên trạm) đang làm nhiệm vụ thì một người đàn ông điều khiển xe máy tiến lại gây sự với ông Ninh. Lúc này, ông Ninh đang làm việc tại làn thu phí số 4 hướng Khánh Hòa đi Đắk Lắk. Khi bị người đàn ông gây sự và đánh, ông Ninh bỏ chạy vào nhà điều hành trạm, nhưng người đàn ông trên vẫn đuổi theo.

Khi đến trước cửa nhà điều hành trạm thu phí, ông Ninh bị người đàn ông trên dùng dao mang theo sẵn đâm ông Ninh một nhát vào vùng ngực, rồi phóng xe bỏ đi. Sau khi bị đâm, ông Ninh bỏ chạy tới cửa nhà điều hành thì ngất xỉu.

Ông Nguyễn Hữu Khánh Ninh bị đâm phải nhập viện Ảnh: BOT Ninh Xuân cung cấp

"Ông Ninh bị thương nặng, sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận thấy hành vi nói trên là cố ý gây thương tích và cố ý giết người, gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân viên kể trên, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý chung của nhân viên của trạm, vì thế công ty đã báo sự việc cho công an điều tra, xử lý", ông Trọng cho biết.

Ngay trong đêm 2.1, lực lượng công an có mặt tại trạm để khám nghiệm hiện trường, điều tra. Công an TX.Ninh Hòa cũng cho biết đã báo cáo Công an tỉnh Khánh Hòa về vụ việc.

Trước đó, tối 24.8.2020, hai nhân viên của trạm thu phí BOT Ninh Xuân đang làm việc tại trạm cũng đã bị 2 người đến gây sự, hành hung phải nhập viện. Ngày 2.9.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam Nguyễn Trường Ánh (24 tuổi) và Nguyễn Trường Xuân (34 tuổi, cùng trú tại xã Ninh Xuân, TX.Ninh Hòa) để điều tra, xử lý về tội giết người. Cơ quan công an xác định Ánh và Xuân đã hành hung 2 nhân viên trạm thu phí BOT Ninh Xuân.