Khát khô trong đỉnh nắng hạn

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết cập nhật lúc 13 giờ ngày 18.7, nhiệt độ cao nhất đo được tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là 39,6 độ C; tại Hương Khê (Hà Tĩnh) là 38,8 độ C; tại Đông Hà (Quảng Trị) là 38,6 độ C; tại Hà Nội là 37 độ C... Dự báo từ ngày 18 - 24.7, nắng nóng tiếp tục duy trì ở các tỉnh Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C. Đặc biệt, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt , có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, chiều tối có mưa giông cục bộ.