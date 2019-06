Khen thưởng Công an TP.HCM phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài lừa đảo

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo: Từ cuối tháng 5.2019, có 3 người nước ngoài khả nghi thuê nhà ở P.Phước Long (Q.9). Trước đó, qua theo dõi, ngày 12.6, Công an TP tiến hành kiểm tra hành chính nhóm người này và một địa chỉ ở Q.6. Qua đó, lực lượng chức năng xử lý 22 người Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) thông qua điện thoại để lừa đảo người dân tại Trung Quốc và Đài Loan.

Thủ đoạn của nhóm này là đóng giả nhân viên ngân hàng tại Trung Quốc, gọi điện báo cho các chủ tài khoản cảnh báo có liên quan đến hoạt động ma túy, cờ bạc... và yêu cầu liên hệ bộ phận công an để báo án. Sau đó, nhóm này nối máy cho các đối tượng đóng vai công an để hù dọa và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để điều tra, nếu không vi phạm sẽ trả lại.

Công an TP.HCM cũng báo cáo với Bộ Công an, xử lý hành chính, đưa các đối tượng này về Bộ Công an để tiếp tục điều tra.