Khi một nhà xưởng thách thức pháp luật

Dân chờ câu trả lời

Hai năm qua, người dân sống quanh khu vực nhà xưởng giặt, ủi công nghiệp (thuộc Công ty TNHH Monarch Laundry, số 465/6+6A Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM) “cầu cứu” chính quyền địa phương về tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước thải do nhà xưởng này gây ra.

Được xây dựng đầu năm 2017 và đi vào hoạt động cùng năm, nhà xưởng thải khói đen từ việc đốt lò bằng gỗ, cây khô để vận hành lò áp suất; tiếng ồn từ các máy giặt, sấy phát ra cả ngày lẫn đêm khiến đời sống người dân bị đảo lộn.

Chị Ph. (người dân sống sau lưng nhà xưởng giặt) bức xúc: “Mỗi tối, tiếng ồn phát ra từ nhà máy giặt khiến khu dân cư không ai ngủ được. Ban đêm, nhà xưởng hoạt động, thải khói đen trực tiếp khiến các hộ dân đóng kín cửa nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Người dân bức xúc kéo lên UBND xã Long Thới phản đối nhưng vụ việc vẫn rơi vào im lặng. Nhiều người vì không chịu nổi đã bán nhà đi nơi khác sống”.

Bà H. (sống đối diện với nhà xưởng giặt) cho biết không chỉ khói, tiếng ồn mà mỗi lần trời mưa, thủy triều lên, tại khu vực này xuất hiện rất nhiều bọt xà phòng, nước thải có màu xanh , đỏ, tím từ dưới cống thoát nước trồi lên. “Từ khi nhà xưởng giặt ủi này hoạt động ngay khu dân cư thì tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng, uy hiếp sức khỏe người dân” bà H. nói.

Theo bà H., người dân bức xúc phản ánh lên ấp 2, UBND xã Long Thới nhưng vẫn không được giải quyết. “Ai là người cấp phép, cho phép nhà máy giặt công nghiệp ngay trong khu dân cư? Tại đất ở nông thôn, đất ruộng ai cấp giấy phép cho xây nhà xưởng công nghiệp tại đây? Dân chúng tôi chờ câu trả lời từ chính quyền xã Long Thới, UBND H.Nhà Bè nhưng tất cả đều chìm trong im lặng”, bà H. bức xúc.

Xưởng giặt chưa có giấy đảm bảo PCCC, đốt củi...

Xây sai phép, gây ô nhiễm

Từ phản ánh của người dân, PV Thanh Niên tìm hiểu và được biết, tháng 3.2017, ông Võ Thành Khả, Phó chủ tịch UBND H.Nhà Bè, ký 4 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, tại bản đồ số 21 (tài liệu năm 2004) lần lượt tại các thửa đất: số 857, diện tích 416,1 m²; số 858, diện tích 574,1 m²; số 175, diện tích 469,5 m²; số 754, 755, diện tích 683,8 m². Các thửa đất này được cấp phép nhà ở riêng lẻ, thuộc khu nhà xưởng giặt , ủi công nghiệp của Công ty Monarch Laundry đang hoạt động với diện tích 2.669 m².

Ngày 16.10, PV Thanh Niên theo chân đoàn kiểm tra do Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phối hợp Công an H.Nhà Bè kiểm tra hoạt động của xưởng giặt, ủi công nghiệp thuộc Công ty Monarch Laundry. Tại thời điểm kiểm tra, nhà xưởng này đang hoạt động; phía sau chất đầy gỗ phế phẩm, cây khô để các công nhân dùng đốt lò áp suất; bên trong rất đông công nhân đang tấp nập làm việc.

... và xả trực tiếp khói ra môi trường, giữa khu dân cư ẢNH: CÔNG NGUYÊN

Theo đoàn kiểm tra, công ty này thu gom quần áo, khăn, drap trải giường… từ các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn TP.HCM, đem về đây giặt, ủi, sấy khô. Đoàn kiểm tra bắt quả tang công ty này lắp đường ống kết với máy bơm, 2 vòi sử dụng bơm nước thải trực tiếp chưa qua xử lý ra ruộng phía sau công ty.

Qua kiểm tra, cho thấy hóa chất sử dụng giặt công nghiệp tại nhà xưởng này gồm: hóa chất giặt chính Clax Alfa, hóa chất tăng hoạt tính kiềm Clax Beta; chất nhũ hóa tẩy vết dầu mỡ Clax 100 OB; chất tẩy gốc oxy Clax Sonril Conc... Công ty Monarch Laundry đốt củi để vận hành lò hơi công suất 5 tấn/giờ, và khí thải theo ống khói ra môi trường.

Công ty này không vận hành hệ thống xử lý nước thải, để nước thải sản xuất lẫn nước thải sinh hoạt ra môi trường mà không qua xử lý. Nguồn nước này chảy thẳng ra cống thoát nước chung của TP.HCM, đổ ra sông Soài Rạp ; công ty không thực hiện đúng nội dung trong kế hoạch bảo vệ môi trường ; không có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với xưởng giặt là công nghiệp; chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận; chưa có giấy phép đủ điều kiện về PCCC và phương án đảm bảo an toàn PCCC.

Ông Lê Văn Út, Giám đốc Công ty Monarch Laundry, đã đồng ý với các nội dung sai phạm mà đoàn kiểm tra phát hiện, ghi nhận. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Monarch Laundry dừng ngay hoạt động xả nước thải không qua xử lý ra môi trường ; cho vận hành hệ thống xử lý nước thải, tháo dỡ ngay máy bơm, vòi nước và đường ống dùng để bơm nước thải ra ruộng, đường ống thoát nước thải từ 3 hệ thống giặt ra môi trường… Đoàn kiểm tra đã thu mẫu nước thải và 1 mẫu khí thải trong ống khói để xét nghiệm, kiểm tra nhằm có cơ sở xử lý.