Khoảng 30 ha rừng bị thiêu rụi sau hơn 2 ngày bùng cháy

Sáng 28.6, lực lượng chữa cháy đã dập tắt vụ cháy rừng tại Nghệ An sau hơn 2 ngày phát cháy. Vụ cháy bắt đầu từ khu rừng thông ở xã Sơn Thành (H.Yên Thành, Nghệ An) chiều 26.6.

Tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng đến sáng 27.6, lửa bùng phát trở lại rồi cháy lan sang xã Nghi Văn (H.Nghi Lộc, Nghệ An) và xã Diễn Lợi (H.Diễn Châu, Nghệ An). Chính quyền đã huy động hơn 700 người gồm bộ đội, kiểm lâm, công an, dân quân đến dập lửa.

Sáng 28.6, đám cháy được khống chế, tuy nhiên khoảng 30 ha rừng thông đã bị thiêu cháy.