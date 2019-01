Khoảng trống sau đại tang 8 người chết vì tai nạn thảm khốc ở Hải Dương

[VIDEO] Những thảm kịch trong tai nạn kinh hoàng khiến 8 người chết ở Hải Dương

6 giờ 30 sáng 23.1. Cả thôn Lương Xá Nam (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương) nghẹn ngào tiễn đưa ông Hứa Như Doanh ra nghĩa trang làm lễ an táng. Ông Doanh là người đầu tiên trong 8 người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc diễn ra chiều 21.1 trên quốc lộ 5 được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lầm lũi đi sau linh cữu ông Doanh, bà Trần Thị Tươi, Trưởng thôn Lương Xá Nam, chia sẻ: “8 người ra đi một lúc khiến công tác tang lễ rất bận rộn. Ngay cả việc an táng chúng tôi cũng phải bàn bạc kỹ với từng gia đình để sắp xếp thời gian đưa các bác ấy ra nghĩa trang theo tuần tự”. Các đám tang cứ nối liền nhau ra nghĩa trang. Khăn trắng, tiếng kèn trống đưa ma vang vọng cả một vùng.

Ảnh Lê Tân Sự ra đi của 8 người bị nạn trong vụ tai nạn hôm 21.1 để lại khoản trống lớn với gia đinh và xã hội Từ hôm xảy ra tai nạn, bà Tươi chưa ăn uống gì được mà cứ rấm rứt khóc. “Thương các bác ấy quá! Toàn những người hiền lành, nhiệt tình với làng xóm, tích cực trong công tác xã hội. Sự ra đi này để lại khoảng trống lớn lắm!”, bà Tươi nói.

[VIDEO] Lời kể của người thoát hiểm trong tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Hải Dương

Mất mát lớn nhất là người thân của những nạn nhân. Như nhà ông Trần Văn Đoan, người cuối cùng được an táng vào đầu giờ chiều 23.1, chỉ có 2 người con. Người con trai lớn đang sống và làm việc ở Nhật Bản vừa vội vã về chịu tang cha. Người con gái thì đã đi lấy chồng. Bà Vũ Thị Định (bạn ông Đoan) rơm rớm nước mắt nói: “Từ hôm ông Đoan mất, bà Lê Thị Nghị (vợ ông Đoan) lúc nào cũng chỉ phủ phục bên quan tài chồng, không gượng nổi để ra ngoài tiếp khách. Con cái thì không ở cùng, sau này không biết bà ấy sẽ sống một mình như thế nào”.

Ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương, chia sẻ: “Chúng tôi đang tập trung để lo hậu sự cho các bác ấy. Sau đó, xã sẽ sớm tổ chức các cuộc họp để bầu người vào các vị trí mà các bác ấy để lại”.

Đề nghị xử nghiêm lái xe

Bên cạnh những lời chia buồn, những câu chuyện về những người đã mất, người dân xã Kim Lương đều bày tỏ sự phẫn nộ với tài xế điều khiển xe tải gây ra tai nạn. Ông Vũ Huy Hiếu (ngụ thôn Lương Xá Nam) bày tỏ: “Tài xế phải bị tước bằng, bỏ tù vĩnh viễn để cách ly với xã hội, làm gương cho người khác. Những kẻ dùng ma túy, lái xe trong trạng không tỉnh táo như đối tượng này sẽ khiến nhiều người chết oan”.

[VIDEO] Nhân chứng kể lại tai nạn kinh hoàng khiến 8 người chết ở Hải Dương

Chị Vũ Thị Hằng (ngụ thôn Lương Xá Bắc, nơi có 1 nạn nhân) thì đề nghị: “Xử lý nghiêm lái xe là đúng nhưng chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện cũng phải chịu trách nhiệm vì đã giao xe, sử dụng những lao động không đủ sức khỏe, tư cách đạo đức và gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Ảnh CTV Lái xe Lương Văn Tâm

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 14 giờ 21.9, tại tuyến quốc lộ 5 đoạn qua thôn Cổ Phục (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng. Tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) điều khiển xe tải đâm vào đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Kim Lương vừa đi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ của xã trở về. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, 8 người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, Lương Văn Tâm cùng 2 phụ xe rời khỏi hiện trường. Đến 16 giờ ngày 21.1, Lê Mạnh Tuấn là người đi cùng trên xe ô tô gây tai nạn đã đến Công an huyện Kim Thành làm việc. Lực lượng Công an Hải Dương sau đó đã tích cực vận động và lái xe Lương Văn Tâm và phụ xe Tạ Văn Tú đến làm việc vào hồi 19 giờ cùng ngày.

Công an huyện Kim Thành đã cho lái xe cùng 2 người đi cùng đến Trung tâm Y tế huyện Kim Thành để xét nghiệm nồng độ cồn, xét nghiệm ma túy hoặc các chất kích thích khác. Cả 3 người đều không có nồng độ cồn. Tuy nhiên, qua thử nước tiểu, Lương Văn Tâm đã dương tính với ma túy, loại Methaphetamin (ma túy đá).

Bước đầu, tại Công an huyện Kim Thành, Lương Văn Tâm khai do buồn ngủ nên đã gây tai nạn và thừa nhận có sử dụng ma túy đá 1 tuần trước. Ngày 22.1, Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra vụ tai nạn làm chết 8 người, bị thương 8 người do Tâm gây ra.