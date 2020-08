Khởi tố 2 bị can đưa người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 11.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối Hồ Minh Trí (31 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, H.Bến Cầu) và Lý Văn Hải (30 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép