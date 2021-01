Khởi tố 2 bị can người Campuchia tổ chức nhập cảnh trái phép

Ngày 16.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phua Lô (30 tuổi) và Bô Mên (26 tuổi, cùng ngụ H.Kong Pong Trak, KamPot, Campuchia) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, nhóm 4 phụ nữ khai sang tỉnh Sihanouk (Campuchia) làm thuê, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid -19 không làm được nên thuê Phua Lô và Bô Mên đưa về VN với giá 350 USD/người.