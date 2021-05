Khởi tố 2 nữ sinh thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 3.5, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo, Đinh Thị Huệ (cùng 22 tuổi, trú H.Thanh Sơn, Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc ) để làm rõ hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 20.4, Công an TP.Hà Nội phát hiện căn nhà 464 Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) do Thảo thuê từ tháng 12.2020, có 5 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai từ năm 2020, qua mạng xã hội , Ou Guo Pei và Vương cùng là người Trung Quốc nhờ Thảo đứng ra thuê một số căn hộ để cho người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam ở và làm việc. Sau đó, Thảo rủ thêm bạn học là Huệ tìm một số căn hộ để nhóm người Trung Quốc kể trên thuê lại hòng kiếm tiền chênh lệch. Ở những căn hộ khác, Thảo và Huệ bố trí cho 11 người Trung Quốc ở, do Ou Guo Pei đưa đến.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Vương đã bỏ trốn. 16 người Trung Quốc nói trên đã được Công an TP.Hà Nội đưa đi cách ly tại Bệnh viện Công an TP.Hà Nội theo quy định. Theo Công an TP.Hà Nội, Thảo hưởng lợi 140 triệu đồng, còn Huệ được hưởng 4 triệu đồng.